CRONACA Caso unico: a Benevento rimosso tumore al testicolo di oltre 5 Kg a 44enne

Eccezionale intervento chirurgico all'ospedale Sacro Cuore di Gesù di Benevento dove l'equipe di Urologia ha asportato un tumore del peso di oltre 5 chili e dalle "dimensioni di un pallone da calcio" dal testicolo di un 44enne. "Un caso clinico più unico che raro", si sottolinea nella nota del presidio ospedaliero con riferimento alla massa dalle dimensioni record scoperta due anni fa, ma trascurata dal paziente per l'impossibilità - a suo dire - di riuscire ad accedere alle prestazioni sanitarie necessarie, complice l'emergenza Covid. L'intervento di asportazione del testicolo e del funicolo spermatico in toto ha richiesto un lavoro di studio e di squadra molto importante per il gruppo oncologico multidisciplinare dell'ospedale. L'operazione è riuscita e il paziente è stato dimesso dopo pochi giorni.

