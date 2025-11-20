SABOTAGGIO Cassazione conferma la consegna alla Germania: il caso Kuznetsov prosegue oltreconfine Rigettato il ricorso dell’ex militare ucraino accusato di coinvolgimento nel sabotaggio dei gasdotti Nord Stream. La difesa: “Delusione grande, ma la battaglia continua”.

Cassazione conferma la consegna alla Germania: il caso Kuznetsov prosegue oltreconfine.

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso contro la decisione della Corte d’Appello di Bologna, confermando la consegna alla Germania di Serhii Kuznetsov, ex militare ucraino arrestato lo scorso agosto in provincia di Rimini. L’uomo, 49 anni, è accusato dalla Procura federale tedesca di aver partecipato al sabotaggio dei gasdotti Nord Stream 1 e 2, danneggiati da esplosioni nel Mare del Nord il 26 settembre 2022.

Kuznetsov era stato rintracciato in un bungalow a San Clemente, dove si trovava in vacanza con la famiglia. Dopo la segnalazione del Servizio per la Cooperazione internazionale di Polizia, i Carabinieri avevano circondato la struttura e dato il via al blitz: l’ucraino si era arreso senza opporre resistenza, finendo poi in carcere a Rimini.

La difesa, rappresentata dall’avvocato Nicola Canestrini, prende atto della decisione ma non rinuncia alla battaglia legale: “Per quanto grande sia la delusione, confido nell’assoluzione nel processo che si terrà in Germania. La giustizia è un sentiero tortuoso”. E aggiunge: “Il confronto entrerà nel merito solo quando sarà garantito il pieno accesso agli atti, finora sistematicamente negato”.

