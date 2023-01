CARABINIERI Casteldelci: frontale tra auto, 65enne al Bufalini di Cesena [fotogallery]

Casteldelci: frontale tra auto, 65enne al Bufalini di Cesena [fotogallery].

Stavano percorrendo la provinciale 91 bis, in località Giardiniera di Casteldelci, quando le due auto si sono scontrate frontalmente. Erano circa le 10. Si tratta di un Suv Toyota ed una Audi A3 per cause ancora al vaglio dei Carabinieri intervenuti insieme al 118 di Novafeltria. Ad avere la peggio il 65enne di Balze, che era alla guida del Suv, che è stato trasportato al Bufalini di Cesena in l'elisoccorso. Al volante dell'Audi una 21enne, per lei un codice di minima gravità, portata all'ospedale di Novafeltria con lievi ferite. Sul posto anche i Vigili del Fuoco.

[Banner_Google_ADS]







Foto Gallery

I più letti della settimana: