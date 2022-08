CRONACA Casteldelci: Vigili del fuoco recuperano due cani caduti nel pozzo

Casteldelci: Vigili del fuoco recuperano due cani caduti nel pozzo.

I vigili del fuoco di Rimini hanno impiegato circa tre ore per portare in salvo due cani. Nella serata di ieri, alle 21.30, sono intervenuti a Casteldelci dopo la segnalazione di due cani di grossa taglia caduti in un pozzo profondo tre metri. Sul posto anche i colleghi del comando di Forlì-Cesena. Recuperati con manovra speleo alpino fluviale, i cani erano in buona salute e sono stati riconsegnati ai padroni, presenti durante le operazioni.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: