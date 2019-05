Casto Stefano Cucchi: il PG chiede la prescrizione per i medici

Per la procura generale, il processo ai cinque medici imputati per la morte di Stefano Cucchi deve concludersi con una declaratoria di prescrizione del reato di omicidio colposo. Così oggi il Pg Mario Remus a conclusione della sua requisitoria per il processo che vede imputati il primario dell'Ospedale Pertini di Roma, Aldo Fierro, e i dottori Stefania Corbi, Flaminia Bruno, Luigi De Marchis Preite e Silvia Di Carlo.

Tortuosa la vicenda processuale che ha riguardato gli imputati: inizialmente portati a processo per l'accusa di abbandono d'incapace, furono condannati in primo grado nel giugno 2013 per omicidio colposo a pene comprese tra i due anni di reclusione (il primario) e un anno e quattro mesi (gli altri medici) ma poi furono assolti in appello.

Intervenne la Cassazione rimandando indietro il processo e i nuovi giudici confermarono l'assoluzione. Poi, nuovo intervento della Cassazione e nuovo rinvio per quest'altro processo per il quale è stata fissata il prossimo 3 luglio l'udienza di discussione delle difese.