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Castrocaro, tenta di strangolare una passeggera sul bus con il cavo del telefono: arrestata 40enne

Una lite tra due passeggere è degenerata fino a trasformarsi in una violenta aggressione

19 giu 2026
Castrocaro, tenta di strangolare una passeggera sul bus con il cavo del telefono: arrestata 40enne

Momenti di paura a bordo di un autobus di linea a Castrocaro Terme e Terra del Sole, dove una lite tra due passeggere è degenerata fino a trasformarsi in una violenta aggressione. Una donna di 40 anni è stata arrestata dopo aver tentato di strangolare un'altra passeggera utilizzando il cavo del proprio smartphone.

Secondo quanto ricostruito, il diverbio tra le due donne sarebbe scoppiato durante il viaggio e, nel giro di pochi istanti, la situazione è precipitata. L'aggressora avrebbe afferrato il cavo del telefono e cercato di stringerlo attorno al collo della rivale, provocando il panico tra i presenti. L'intervento degli altri passeggeri e delle forze dell'ordine ha evitato conseguenze più gravi. La 40enne è stata fermata e arrestata con l'accusa di tentato strangolamento.

La vittima è stata soccorsa e affidata alle cure dei sanitari, mentre gli investigatori stanno ricostruendo nel dettaglio la dinamica dell'accaduto e le cause che hanno scatenato la violenta colluttazione. 




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