Cattolica: 15enne trova boccetta di metadone e la mixa con marijuana e alcolici, ricoverato all'ospedale.

Ha trovato una boccetta di metadone abbandonata su un autobus ed è finito in ospedale in gravi condizioni, dopo aver assunto la sostanza insieme ad alcuni amici, giovanissimi come lui, mixandola a marijuana e alcolici. Protagonista un 15enne, soccorso la sera del 23 dicembre a Cattolica. Era stato trovato, riporta la stampa locale, verso le 23.30, riverso su una panchina vicino alla stazione, privo di sensi, mentre gli altri partecipanti alla 'festa' organizzata in un giardino pubblico, erano scappati e tornati a casa.

A un certo punto uno di loro ha però dato l'allarme, chiamando il 118, e il giovane è stato soccorso e trasportato all'Ospedale Ceccarini di Riccione. Il ragazzo ora sta meglio, fuori pericolo, ed è indagato per la cessione del metadone agli altri. Della vicenda si occupano i carabinieri, coordinati dalla Procura per i minorenni di Bologna, guidata da Silvia Marzocchi. Secondo quanto è stato ricostruito, il metadone sarebbe stato dimenticato da un tossicodipendente assistito dal Sert. Il ragazzo che l'ha trovato ha deciso di condividerlo con gli amici, assumendone lui la quantità maggiore. Anche un'altra ragazzina di 14 anni è finita al pronto soccorso, senza gravi conseguenze.

