Cattolica accoglie 14 bambini orfani ucraini

Sono arrivati a Cattolica i 14 bambini ucraini partiti ieri dalla Polonia grazie alla missione della Misericordia e della Onlus Ripartiamo. I bambini ora si trovano nella chiesa dei Santi Apollinare e Pio V. Gli orfani, tra i 5 e i 13 anni, si sono messi in marcia martedì scorso, quando la casa-famiglia che li ospitava è crollata sotto i colpi delle bombe che sono piovute su Kharkiv e sui paesi circostanti. A quel punto, i minori sono stati costretti a lasciare la struttura e a scappare verso la frontiera. A fatica, e percorrendo gli ultimi 10 chilometri a piedi, sono riusciti ad attraversare il confine con la Polonia.

A Korczowa i volontari della Misericordia, che ha aderito all'iniziativa di Ripartiamo Onlus volta a portare in Italia donne, bambini e anziani che hanno perso tutto a causa del conflitto, li hanno accolti per organizzare il viaggio in Italia. La missione ha potuto contare sul supporto dell'Esarcato apostolico per i fedeli ucraini in Italia e dell'ambasciatore italiano a Varsavia, Aldo Amati e del Nunzio Apostolico, monsignor Pennacchio. Ai 14 orfani si sono uniti anche altri 4 bambini, che viaggiano con la famiglia e un cane, una ragazza di 15 anni incinta e due giovani atlete ucraine, i quali saranno ospitati da famiglie lombarde.