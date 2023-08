Cattolica: al Circolo Nautico inaugurata nuova sedia per entrata in acqua di persone con disabilità

Una spiaggia sempre più inclusiva e senza barriere. È stata inaugurata questa mattina presso la sede del Circolo Nautico di Cattolica la nuova sedia da mare per persone con disabilità o a ridotta capacità motoria. Un'apparecchiatura moderna, pensata appositamente per facilitare l'entrata in acqua di persone con disabilità o anziani, permettendo anche a loro di vivere l'esperienza del bagno al mare senza limitazioni di alcun tipo. Si tratta di un'iniziativa frutto della collaborazione tra il Circolo Nautico di Cattolica, ADA onlus e Be Kind, realtà da sempre attente al tema della disabilità. Un servizio gratuito a disposizione non solo dei soci del Circolo, ma di tutti coloro che ne faranno richiesta nella fascia oraria 8.30-12 e 15-18. Per informazioni e prenotazioni, il numero da chiamare è: 0541-953810. La sedia potrà essere prenotata senza alcun costo per un'ora lungo tutto il litorale della Regina.

"Come Circolo Nautico - spiega il presidente, Daniele Verni - abbiamo sposato con piacere questo progetto, sentendo di poter contribuire nel nostro piccolo ad ampliare ulteriormente la gamma dei servizi, a beneficio di turisti e non solo, a disposizione di chi viene a Cattolica. Spiaggia e mare sono un bene comune, la cui fruizione non deve presentare alcun tipo di ostacolo ma essere anzi libera per chiunque. Come associazione sportiva che è parte integrante del territorio e della comunità cattolichina, abbiamo deciso di fare la nostra parte per rendere il nostro splendido litorale ancora più inclusivo. Un ringraziamento va ad ADA onlus e Be Kind, che hanno creduto nel progetto e sono al nostro fianco nella sua realizzazione".