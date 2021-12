Cattolica: annullato il concerto di Capodanno in piazza

Anche il comune di Cattolica annulla l'evento principale di Capodanno. “Mettiamo davanti a tutto la salute dei nostri concittadini” spiega l'Amministrazione Comunale nell'annunciare la cancellazione dello spettacolo di Capodanno in Piazza del Mercato Coperto e dell'esibizione musicale della notte di Natale sotto al grande albero di Piazza Roosevelt. “La risalita dei contagi negli ultimi giorni – spiegano la Sindaca, Franca Foronchi, ed il Vicesindaco ed Assessore al Turismo, Alessandro Belluzzi - ci impone senso di responsabilità. In un momento in cui chiediamo a tutti di vaccinarsi, evitiamo di creare potenziali occasioni di trasmissione del virus”. Per il 31 dicembre era prevista l’esibizione della Dino Gnassi band (che verrà recuperata durante la primavera-estate 2022), un DJ set, ed il tradizionale scambio di auguri con brindisi alla presenza degli Amministratori.