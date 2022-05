CRONACA Cattolica: arrestato latitante albanese di 46 anni

Cattolica: arrestato latitante albanese di 46 anni.

Nel pomeriggio di martedì 24 maggio la Polizia e i Carabinieri di Cattolica hanno arrestato un cittadino albanese di 46 anni. L'uomo era stato condannato a 17 anni di reclusione per sequestro di persona a scopo di estorsione avvenuto a Saludecio nell’ottobre del '99 e a poco più di un anno di reclusione per violenza sessuale e favoreggiamento della prostituzione commessi nel '98, per un totale di 18 anni di pena detentiva. Consapevole delle sue condanne pendenti, nella primavera del 2021 il soggetto è rientrato in Italia con un altro nome, circostanza questa che gli ha consentito di sfuggire alla cattura in occasione di alcuni controlli effettuati in varie parti del territorio nazionale. È stato individuato il suo domicilio e sono stati monitorati i suoi spostamenti. Il 46enne, sicuro di poter sfuggire ancora una volta alla cattura, a seguito di espressa convocazione si è recato alla Questura di Rimini per fornire alcuni chiarimenti circa una denuncia sporta dalla moglie, dimorante anche lei in provincia. Una volta identificato, è stato condotto in Carcere per l’espiazione delle due condanne.

