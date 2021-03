VIOLENZA Cattolica: arrestato un uomo per violenza sessuale e lesioni personali ai danni della compagna

Cattolica: arrestato un uomo per violenza sessuale e lesioni personali ai danni della compagna.

Arrestato a Cattolica un pregiudicato ritenuto responsabile dei reati di violenza sessuale aggravata e lesioni personali ai danni di una donna con cui aveva intrattenuto una breve relazione. I fatti risalgono all’inizio del mese di marzo, quando la donna si era recato al pronto soccorso dell’Ospedale di Cattolica con il volto tumefatto dichiarando di aver subìto una violenza sessuale. Partite subito le indagini, coordinate dal Sostituto Procuratore Davide Ercolani, è emersa una storia di violenze cominciate nel settembre 2020 quando la donna, sotto minaccia di un coltello, era stata costretta a praticare un rapporto orale.

La paura ed il terrore di ripercussioni le hanno poi impedito nel tempo di denunciare i fatti. Lo scorso 10 marzo però, il culmine delle violenze, che l'ha portata a trovare il coraggio di denunciarlo: una serata in cui l’uomo l’avrebbe costretta dapprima ad assumere cocaina e successivamente ad avere ripetuti rapporti sessuali conditi da schiaffi e pugni che le hanno provocato la frattura del seno mascellare. Condotto in carcere a Rimini ora l'uomo è in attesa dell'interrogatorio di garanzia.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: