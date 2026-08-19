CRONACA Cattolica, auto finisce nel porto dopo una lite: salva la donna, conducente in fuga L’episodio è avvenuto intorno alle 16.30 all'altezza della Madonnina. La vettura sarebbe stata spinta volontariamente in acqua. Due pescatori si sono tuffati per soccorrere la donna, mentre sono in corso le ricerche dell’uomo alla guida

Cattolica, auto finisce nel porto dopo una lite: salva la donna, conducente in fuga.

Momenti di forte tensione nel pomeriggio al porto di Cattolica, dove un’auto con due persone a bordo è finita nelle acque del canale. L’episodio è avvenuto intorno alle 16.30 e, secondo le prime informazioni, non si sarebbe trattato di un incidente: la vettura sarebbe stata spinta volontariamente in acqua, probabilmente a seguito di una lite di coppia.

A bordo si trovavano un uomo di origine albanese e la sua compagna italiana, entrambi residenti a San Giovanni in Marignano. Dopo che l’auto è precipitata nel canale, due pescatori si sarebbero tuffati in acqua per aiutare la donna, riuscendo a portarla in salvo.

Il conducente, invece, si sarebbe allontanato e sono ora in corso le ricerche per rintracciarlo. Sul posto sono intervenuti ambulanza, Vigili del Fuoco e Carabinieri, mentre proseguono gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e chiarire le circostanze che hanno portato l’auto a finire nel porto canale.

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