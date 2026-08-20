CRONACA Cattolica, auto nel porto: fermato il conducente per tentato omicidio della moglie Il 45enne è stato rintracciato dopo ore di ricerche vicino alla sua abitazione. Secondo la ricostruzione dei Carabinieri avrebbe diretto volontariamente l'auto verso il mare. La donna non sapeva nuotare ed è riuscita a uscire dal lunotto posteriore

Cattolica, auto nel porto: fermato il conducente per tentato omicidio della moglie.

È stato rintracciato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto per tentato omicidio il 45enne che martedì pomeriggio era finito con l'auto nelle acque del porto di Cattolica insieme alla moglie, per poi darsi alla fuga. L'uomo, di origine albanese e residente a San Giovanni in Marignano, è stato individuato dai Carabinieri in tarda serata nei pressi di un'area boschiva non lontana dalla propria abitazione, al termine di alcune ore di ricerche.

Secondo la ricostruzione dei militari, basata anche sulle dichiarazioni della donna, il 45enne avrebbe proposto alla moglie di uscire in automobile con il pretesto di andare a fare la spesa. Una volta raggiunta la zona portuale di Cattolica, avrebbe improvvisamente aumentato la velocità dirigendo deliberatamente la vettura verso il mare. Dopo avere urtato un palo, l'auto è terminata nelle acque in un punto profondo circa tre metri. L'uomo è riuscito a lasciare per primo l'abitacolo, mentre la moglie, 44 anni, è rimasta inizialmente intrappolata nella vettura che si stava rapidamente allagando. La donna è riuscita infine a liberarsi passando dal lunotto posteriore.

Alcune persone presenti hanno assistito alla scena e due uomini si sono tuffati, raggiungendo la coppia con l'aiuto di una cima. Un intervento risultato particolarmente importante perché, riferiscono i Carabinieri, la 44enne non sapeva nuotare. La donna è stata poi trasportata all'ospedale di Pesaro per accertamenti.

Una volta raggiunta la banchina, invece, il marito si è dato alla fuga. Gli accertamenti hanno fatto emergere anche un precedente avvenuto appena il giorno prima. Nella notte del 18 agosto i Carabinieri erano intervenuti nell'abitazione della coppia a San Giovanni in Marignano per una lite familiare. In quell'occasione il 45enne avrebbe assunto un comportamento violento e minaccioso, opponendo resistenza al controllo, procurando lievi lesioni a due militari e danneggiando un'auto di servizio. Arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, era stato sottoposto a giudizio direttissimo: l'arresto era stato convalidato e nei suoi confronti era stato disposto l'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria. Secondo gli investigatori, proprio questo episodio potrebbe avere avuto un ruolo nella vicenda successiva. L'uomo avrebbe maturato un forte rancore nei confronti della moglie, ritenendola responsabile del proprio arresto.

Il 45enne è stato quindi sottoposto a fermo per l'ipotesi di tentato omicidio e messo a disposizione dell'Autorità giudiziaria riminese.



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: