Cattolica: auto si scontra contro camion, guidatore al Bufalini

Nuovo incidente in mattinata sulla statale 16 a Cattolica, a ridosso dell'incrocio con la Saludeciese. Un camion e un'Opel sono entrati in collisione. Entrambi i mezzi viaggiavano in direzione Pesaro. Ancora da ricostruire le dinamiche, ma è probabile che il guidatore dell'auto abbia perso il controllo dell'auto e invaso la corsia opposta, dove si è scontrata con il mezzo pesante, per poi finire fuori strada. L'uomo al volante della vettura è rimasto incastrato ed è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per liberarlo. Data la gravità delle sue condizioni è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso del 118 per il trasporto all'Ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto anche due ambulanze e un'auto medicalizzata.

Seguiranno aggiornamenti