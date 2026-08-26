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Cattolica, bici elettrica tamponata da un autocarro: ferita una donna di 60 anni - FOTO

L’incidente intorno alle 11 in via Emilia Romagna. Il mezzo pesante ha poi terminato la corsa contro un muretto

26 ago 2026
Cattolica, bici elettrica tamponata da un autocarro: ferita una donna di 60 anni - FOTO

Una donna di circa 60 anni è rimasta ferita questa mattina in un incidente stradale avvenuto intorno alle 11 in via Emilia Romagna, a Cattolica. La ciclista, in sella a una bici elettrica, è stata tamponata per cause ancora in corso di accertamento da un autocarro condotto da un uomo sulla trentina. Cadendo, la donna ha riportato un trauma cranico. Stabilizzata dal personale del 118, è stata trasferita in ambulanza al parco Le Navi e quindi condotta in elisoccorso all’ospedale Bufalini di Cesena. Le sue condizioni non sarebbero particolarmente gravi. L’autocarro ha terminato la corsa contro un muretto con un quadro elettrico. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e polizia locale.




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