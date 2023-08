CARABINIERI Cattolica: botte alla fidanzata, arrestato Marco Arduini, ex di 'Uomini e donne' Secondo le indagini il 45enne avrebbe minacciato e picchiato la fidanzata fino a romperle il naso.

Cattolica: botte alla fidanzata, arrestato Marco Arduini, ex di 'Uomini e donne'.

Per le botte e le minacce di morte alla fidanzata appena 19enne, è stato arrestato giovedì sera dai carabinieri di Cattolica, Marco Arduini, 45 anni originario di Roma. Arduini, che nel 2018 aveva partecipato al programma televisivo Uomini e Donne Over e a cui un noto settimanale aveva dedicato una lunga intervista fotografica, è in carcere in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Rimini, Raffaella Ceccarelli, su richiesta del sostituto procuratore Davide Ercolani. I reati ipotizzati sono maltrattamenti in famiglia aggravati e lesioni.

"E' stato fissato per lunedì prossimo in carcere a Rimini, l'interrogatorio di garanzia del mio assistito. Mi sono state riferite le accuse formulate dalla magistratura, ma con lui parlerò più approfonditamente domani per capire i contorni della vicenda", ha confermato l'avvocato difensore, Linda Mastrodomenico.

Secondo le indagini il 45enne avrebbe minacciato e picchiato la fidanzata fino a romperle il naso. Una convivenza che nei momenti di rabbia diventava morsi sulle guance, calci e pugni. I lividi delle violenze subite lei li copriva con il fondotinta, senza mai avere il coraggio di andare al pronto soccorso. Nonostante il silenzio della ragazza, lui, secondo le accuse, non si fermava, anzi incalzava minacciandola con coltelli e cinture, dicendole che le avrebbe sfigurato il viso o buttata giù dal terrazzo. Minacce serie e gravi a cui la magistratura e i carabinieri hanno messo un freno velocemente, facendo passare poche ore dalla richiesta di misura cautelare all'arresto di Arduini.

Non solo, è probabile che sulla decisione del gip di ordinare l'arresto in carcere, abbiano pesato i trascorsi burrascosi del 45enne con problemi giudiziari per droga e specifici di maltrattamento in famiglia ai danni di una precedente compagna. Bello, affascinante e sicuro di sé, così come si presenta sui profili social, il 45enne avrebbe soggiogato a tal punto la compagna, più giovane di lui di 26 anni, da renderla incapace di reagire. Non sarebbe stata lei infatti a denunciare Arduini ma la sua migliore amica e i genitori della ragazza "intrappolata" in una relazione dannosa.

Un amore così, come spiega il gip Ceccarelli fatto di sofferenze, afflizioni e lesioni quasi quotidiane. Una relazione "tossica" tollerata dalla ragazza anche quando si traduceva in telefonate minatorie e lividi sul corpo. Una convivenza non vista di buon occhio dai genitori e dalla migliore amica della vittima che una notte si era ritrovata a soccorrerla in lacrime e con il naso rotto. Solo una decina di giorni fa, la 19enne aveva quindi trovato il coraggio di raccontare tutto ai carabinieri che coordinati dal pm Ercolani, in un'indagine lampo, hanno sentito i genitori e la migliore amica. Testimonianze chiave che hanno portato in brevissimo tempo all'arresto del 45enne.



