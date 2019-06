Cattolica: cani antidroga trovano 3 chili di hashish nell'auto, in carcere due napoletani

Il video della Guardia di Finanza di Rimini

Durante un posto di controllo all’uscita del casello autostradale di Cattolica, i finanzieri di Rimini hanno intimato l'alt ad una Fiat 500X, ma il conducente ha cercato di eluderlo. Una volta bloccata l'auto, gli uomini delle Fiamme Gialle hanno deciso di approfondire il controllo con una perquisizione. Così, grazie al fiuto dei cani antidroga Ulla e Donny, sotto i tappeti della parte posteriore della vettura, nascosta in un vano, sono stati trovati 30 panetti di hashish (per un peso complessivo di 3 chilogrammi) che, se immessi sul mercato, avrebbero fruttato circa 35mila euro. A bordo una coppia di napoletani, ora in carcere, che dovrà rispondere di traffico e detenzione di sostanze stupefacenti.