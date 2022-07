AMBIENTE Cattolica conquista la 26° Bandiera Blu “Una grande soddisfazione non solo per la qualità delle acque – sottolinea la Sindaca Franca Foronchi – ma anche per i servizi giudicati adatti a tutte le famiglie”.

È la 26° volta che Cattolica conquista il titolo di “Regina dell'Adriatico”. Il riconoscimento della “Bandiera blu” viene conferito ogni anno dalla Fondazione per l'Educazione Ambientale alle località costiere europee che soddisfano i criteri di qualità relativi a parametri delle acque di balneazione e al servizio offerto.

“Quella che ci aspetta è una grande estate di vera e propria ripartenza – aggiunge il vicesindaco Alessandro Belluzzi – questo premio ne è un primo segnale”.

"Continuando su questa strada - afferma l'assessore all'Ambiente Alessandro Uguccioni - avremmo sempre modo di offrire alti standard qualitativi ai nostri turisti e concittadini".

Nel servizio le interviste a Franca Foronchi (Sindaca Cattolica), Alessandro Uguccioni (Assessore Ambiente) e Alessandro Belluzzi (Vicesindaco Cattolica)

