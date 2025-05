Cattolica conquista la Bandiera Blu: riconoscimento alla qualità ambientale e dei servizi

Cattolica ottiene per la prima volta la Bandiera Blu, prestigioso riconoscimento assegnato dalla FEE (Foundation for Environmental Education) alle località che si distinguono per sostenibilità, qualità ambientale e servizi. La proclamazione è avvenuta oggi a Roma: tra i 246 comuni italiani premiati, la Regina dell’Adriatico è una delle 15 new entry nazionali e una delle 10 località dell’Emilia-Romagna, insieme ad altre 3 della provincia di Rimini. “Siamo orgogliosi di questo risultato – ha dichiarato la sindaca Franca Foronchi – frutto di un impegno concreto per la tutela del mare, la qualità dei servizi e la sostenibilità. Un grazie all’Ufficio Ambiente per il lavoro svolto”.