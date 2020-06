INCIDENTE Cattolica: coppia di centauri si scontra contro un'auto, chiusa la Statale Adriatica

Un grave incidente è avvenuto nella tarda mattinata a Cattolica, sulla SS16. Poco dopo le 13 un motociclista si era fermato all'altezza del confine tra Cattolica e San Giovanni in Marignano in direzione di Rimini per problemi meccanici. In suo soccorso si era fermata una Lancia Mito. Il guidatore dell'auto è sceso dall'abitacolo per aiutarlo ma, alle sue spalle, è arrivata a forte velocità una Yamaha T-Max con a bordo una coppia.

I due, un 69enne e una 68enne, probabilmente non hanno notato l'ostacolo e si sono scontrati contro l'utilitaria. Nell'impatto sono precipitati sull'asfalto, dove sono rimasti in stato di semi-incoscienza. Per permettere il soccorso dei feriti è stato necessario chiudere l'Adriatica in entrambi i sensi. Sono intervenuti autoambulanza e l'elisoccorso per trasportare i due centauri al Bufalini di Cesena, in codice di massima gravità. Sul posto la Polizia Stradale per i rilievi di rito.



