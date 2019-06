Cattolica: dall'Acquario parte l'hashtag #plastifiniamola

“Tutti i fiumi portano (plastica) al mare”. Questo – ieri – lo slogan scelto, a Cattolica, per celebrare la Giornata Mondiale degli Oceani; un gioco di parole per sottolineare gli effetti, spesso drammatici, di alcune cattive abitudini. Sono i buoni esempi, allora, a fare la differenza. In mattinata un gruppo di volontari ambientalisti, e dello staff dell'Acquario, ha cominciato la pulizia della foce del fiume Conca, raccogliendo – in meno di due ore – 91 chili di rifiuto indifferenziato e 37 chili di plastica. Una volta chiusi i sacchi, ci si è spostati all'Acquario di Cattolica, per una tavola rotonda sulla situazione della plastica nell'Adriatico. Il vicesindaco Valeria Antonioli ha sottolineato l'importanza di fare sistema. Tra i protagonisti della giornata anche gli studenti dell'Istituto Turistico Marco Polo; coordinati, in un progetto di alternanza scuola-lavoro, dal professor Emanuele Pirrottina. Importante la comunicazione. Da qui una provocazione, mirata al pubblico dei social. All'Acquario è stata realizzata infatti un'enorme vasca piena di plastica, con l'invito, al pubblico, ad immergersi e condividere i selfie con l'hashtag #plastifiniamola.

Nel servizio le inteviste a:

Stefano Furlati / Responsabile Didattica parchi Costa Edutainment Romagna

Lorenzo Ricci / faunista e promotore raccolte plastica

Valeria Antonioli / Vicesindaco Cattolica

Emanuele Pirrottina / docente Istituto Turistico “Marco Polo”