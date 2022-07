Cattolica: donna cade da moto e colpisce un palo in cemento, grave al Bufalini

Una donna di mezza età era appena stata a fare la spesa, quando ha perso il controllo del maxi scooter su cui viaggiava, finendo contro un paletto di cemento. Grave incidente nel pomeriggio di mercoledì a Cattolica, in via Francesca da Rimini. Il centauro, erano circa le 15, ha cominciato a sbandare, finendo a terra a pochi metri dalla caserma dei Carabinieri. Nella caduta è finita contro un paletto di cemento che fa parte della recinzione di una abitazione che ha aggravato le conseguenze dell'incidente. Sul posto il 118 che ha disposto il trasferimento a Cesena in codice di massima gravità. La Polizia locale è intervenuta per ricostruire la dinamica dell'incidente; sembra che la donna abbia fatto tutto sa sola, sentendo anche i testimoni. I Carabinieri, poco distanti, in ausilio sul fronte viabilità, hanno chiuso la strada nei due sensi di marcia per consentire i soccorsi.