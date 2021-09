AGGRESSIONE Cattolica, doppio accoltellamento in spiaggia: feriti due giovani

Doppio accoltellamento nella notte al Bagno 72 di Cattolica. Era circa l'una, quando, sulla spiaggia di Cattolica, sono dovuti intervenire i sanitari per prestare soccorso a due ragazzi di 18 e 19 anni, feriti con un'arma da taglio. I ragazzi erano sulla spiaggia in compagnia di altri quattro amici quando sono stati aggrediti da altri quattro giovani conosciuti poco prima in centro.

Sul posto, oltre a due ambulanze anche un'auto medicalizzata: il 19 enne è stato portato in codice di massima gravità al Bufalini di Cesena. Trasferito invece a Riccione il 18enne che presentava ferite più lievi.

Sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri per identificare gli aggressori.



