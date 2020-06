Cattolica: due arresti per droga ed evasione

I Carabinieri della Tenenza di Cattolica, hanno arrestato un barese di M.C., 30 enne, residente a Tavullia (PU), pregiudicato, perché trovato in possesso di 650 grammi di marijuana. I militari, inoltre, hanno scoperto, in una perquisizione domiciliare, 830 euro, ritenuti provento dell’attività illecita e materiale atto al confezionamento dello stupefacente. Si trova ora nel carcere di Pesaro a disposizione dell'Autorità giudiziaria. E' finito in carcere anche S.P.P, un catanese, 46 enne, residente a Cattolica. Era agli arresti domiciliari per il reato di maltrattamenti in famiglia, ma si era allontanato arbitrariamente dal proprio domicilio venendo poi rintracciato immediatamente dai militari.



