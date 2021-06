FURTI Cattolica: due pensionati si danno alla rapina

Nel pomeriggio di ieri, 17 giugno, i Carabinieri della Tenenza di Cattolica hanno arrestato un 73enne per una rapina effettuata in una banca della provincia di Pesaro e Urbino, e denunciato un 69enne per furto di generi alimentari.

Il primo, cittadino salentino residente a Cattolica, dovrà scontare una pena di cinque anni di reclusione. Il secondo, campano e residente a Fiumicino (Roma) con precedenti di polizia, è stato denunciato e ha dovuto restituire quello che aveva rubato.

