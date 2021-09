Cattolica: due ragazzi sono stati accoltellati durante la notte

Carabinieri

Doppio accoltellamento nella notte al Bagno 72 di Cattolica. Era circa l'una, quando sulla spiaggia sono dovuti intervenire i sanitari per prestare soccorso a due ragazzi di 18 e 19 anni, feriti con un'arma da taglio. I due giovani, stando alle ricostruzioni dei Carabinieri, erano in compagnia di altri quattro coetanei, conosciuti la sera stessa, con cui avevano deciso di passare la serata. Una volta arrivati in spiaggia però è scoppiata una lite nel gruppo, di cui non si conosce ancora la causa. Il 19enne è stato portato in codice di massima gravità al Bufalini di Cesena.









Trasferito invece a Riccione il 18enne che presentava ferite più lievi. Sono in corso le indagini per identificare gli aggressori. è l'ultimo episodio di quest'estate, in cui la riviera romagnola è stata palcoscenico di ripetuti casi di delinquenza e microcriminalità, anche a Rimini e soprattutto nella vicina Riccione: uno scenario che ha visto più volte coinvolte le forze dell'ordine, e i sindaci delle varie località accusati di non essere stati in grado di contrastare la situazione. Ciò che poi desta scalpore è che spesso a rendersi protagonisti di aggressioni, scippi e atti vandalici siano soprattutto giovanissimi, ragazzi minorenni o neomaggiorenni, come nell'ultimo episodio di Cattolica. Un problema che rischia di dare una brutta immagine delle mete turistiche romagnole, e su cui c'è coesione nel dire che serve una soluzione. La stagione è ormai agli sgoccioli, ma resta il campanello d'allarme, anche in vista della prossima estate.