Cattolica: è un 18enne riminese l'autore dell'incursione in chiesa col motorino.

Da alcuni giorni impazzava sul web il video che immortalava gli attimi dell’ennesimo gesto di follia messo a segno da un giovanissimo che, a bordo del proprio scooter, filmava l’incursione nella navata centrale della chiesa di San Pio a Cattolica, disturbando la preghiera dei fedeli, rimasti attoniti. Così i carabinieri della Tenenza di Cattolica, analizzato il filmato, hanno avviato una rapida attività di indagine e sono risaliti al numero di targa del ciclomotore dando nome e volto all’autore del gesto. Si tratta di un riminese, classe 2003, che adesso dovrà rispondere dei reati di offese ad una confessione religiosa, turbamento di funzioni religiose e danneggiamento.

Nel corso delle indagini, infatti, seguendo gli spostamenti del giovane, i carabinieri hanno scoperto che qualche giorno prima, il giovane, in sella al suo motorino, aveva provato “l’impresa” presso la chiesa di Santa Maria del Mare a Gabicce mare. In quella occasione, però, il ragazzo aveva trovato chiusa la porta di accesso al luogo di culto e aveva deciso di utilizzare il ciclomotore come ariete per sfondare la porta ed entrare, senza riuscirci. Nel pomeriggio di ieri i carabinieri si sono presentati alla sua porta, tra lo stupore dei genitori increduli, e hanno sequestrato gli abiti che indossava durante la scorribanda ed il telefono cellulare da cui aveva postato i video sui canali youtube e instagram. Adesso, la posizione del ragazzo è al vaglio della Procura della Repubblica di Pesaro.



