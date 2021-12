DISPERSA Cattolica: Emilia Magrini scomparsa da 8 giorni, ricerche sospese

Sono trascorsi più di 8 giorni dalla scomparsa di Emilia Magrini, 87 anni, dalla sua abitazione di Cattolica. Nonostante il notevole sforzo messo in campo, non hanno portato esito le ricerche, che hanno impegnato 50 persone, e sono state sospese. Domenica 12 dicembre, subito dopo pranzo, la signora era uscita di casa per una passeggiata. Da quel momento nessuno ha più avuto sue notizie. Così la prefettura di Rimini, a seguito della riunione tecnica che si è svolta ieri mattina, ha deciso di interrompere le operazioni che hanno interessato non solo il territorio di Cattolica, ma anche i comuni limitrofi, come San Giovanni, Gabicce, Misano e Gradara. Per tutta la settimana gli elicotteri hanno sorvolato senza sosta Cattolica e l'entroterra, insieme a una piccola flotta di droni dei vigili del fuoco. Attivati anche i cani molecolari specializzati nel ritrovamento dei dispersi. Purtroppo senza esito.

