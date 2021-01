CAPODANNO Cattolica: festa e musica fino a notte, cercano di sfuggire ai Carabinieri nascondendosi sul tetto

Musica ad alto volume fino alle due di notte in un appartamento a Cattolica. A segnalarlo la notte scorsa ai Carabinieri i vicini di casa, disturbati da musica, appunto, e schiamazzi. Gli agenti giunti sul luogo, dopo numerosi tentativi di accesso all’edificio per prendere contatti con il proprietario dell’abitazione, sono riusciti ad entrare e constatare che l’alloggio era stato scelto come “location” per festeggiare l’ultimo dell’anno. Nel frattempo le persone all'interno dell'appartamento avevo cercato rifugio sul tetto. Facilmente trovate dalle forze dell'ordine, otto persone sono state deferite per disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, mentre altri due per violazione delle normative anti-covid, per essersi recati sul posto provenienti da altre regioni.

