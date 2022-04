Cattolica: firmato protocollo con la GdF per scoprire chi percepisce aiuti sociali indebitamente

Controlli rafforzati al fine di contrastare chi, attraverso raggiri o false dichiarazioni, tenti di beneficiare delle misure di aiuto sociale. È quanto prevede il protocollo siglato ieri a fra il Comune di Cattolica e la Guardia di Finanza. A firmare l'intesa il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini Alessandro Coscarelli e la Sindaca Franca Foronchi.



Il protocollo permetterà un coordinamento dei controlli sui redditi e sulla posizione patrimoniale dei soggetti che beneficiano di agevolazioni spettanti ai cittadini in condizione economica e sociale svantaggiata. Le Fiamme Gialle potranno così disporre di dati in possesso dal Comune per rafforzare l’azione di prevenzione, ricerca e repressione degli illeciti economici e finanziari.