Cattolica: grave tamponamento, anziano al Bufalini in elisoccorso [fotogallery].

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio a Cattolica. Un uomo, a bordo di un Apecar si stava immettendo in via Francesca da Rimini, quando è stato tamponato da una 500, condotta da un ragazzo, che stava procedendo nella stessa direzione. L'impatto ha scaraventato l'Ape contro una delle piante presenti lungo la strada. Il mezzo è andato praticamente distrutto, a bordo un uomo sulla sessantina, che ha riportato gravissime ferite, tanto che i sanitari del 118, dopo averlo stabilizzato, hanno allertato l'elisoccorso che lo ha portato al Bufalini di Cesena in codice 3.

Sul posto la Polizia Locale per ricostruire la dinamica del tamponamento.

