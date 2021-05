Cattolica: il portafoglio smarrito gli costa una denuncia

Quello che sembrava solo essere lo smarrimento e la restituzione di un portafogli si è trasformato in una denuncia. Venerdì un uomo si è presentato alla Caserma dei Carabinieri di Cattolica per restituire un portafogli rinvenuto per strada. Spulciando tra i documenti per riconoscere l'uomo, i militari hanno ritrovato un appunto sospetto, contenente nomi e costi di noti farmaci e prodotti anabolizzanti. Cosi i militari hanno deciso di vederci chiaro e si sono presentati presso l’abitazione dell’uomo – nullafacente con la passione per la palestra - non solo per restituirgli l’oggetto smarrito ma anche per effettuare una perquisizione domiciliare che ha consentito di confermare i sospetti degli investigatori. Nell’appartamento, infatti, sono stati recuperati numerosi anabolizzanti ed integratori, senza alcun tipo di prescrizione, tanto da far scattare una denuncia nei confronti del venticinquenne per i reati di ricettazione e possesso di farmaci utilizzati per alterare le competizioni agonistiche.