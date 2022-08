CRONACA Cattolica: incidente in via Garibaldi, 35enne cade da ciclomotore, è grave

Incidente stradale nella mattinata di sabato 13 agosto, intorno alle 10,45 in via Garibaldi a Cattolica. Coinvolto un ciclomotore, con due persone a bordo, che viaggiava in direzione di marcia Pesaro/Rimini. A causare l'incidente è stata la perdita di controllo del veicolo per un probabile malore del conducente. Il 35enne J.C., residente a Pesaro, è stato trasportato in gravi condizioni in codice rosso presso l'Ospedale Bufalini di Cesena dai medici del 118 a seguito dell'infortunio per la caduta dal mezzo. Sul posto anche la polizia locale per i rilievi.

