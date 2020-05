Cattolica: incidente sul lavoro a pochi metri dal mortale del 14 maggio

Sempre via Mazzini, a Cattolica, luogo del nuovo incidente sul lavoro avvenuto nel pomeriggio. Un operaio stava imbiancando la facciata di un edificio, quando è caduto dalla scala sulla quale era salito. Un volo di alcuni metri che ha richiesto l'intervento del 118. L'uomo è stato stabilizzato e poi trasportato in Ospedale, le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto la Polizia Locale di Cattolica per ricostruire la dinamica dell'incidente, avvenuto a pochi metri dall'incidente che ha visto la morte di un operaio 55 enne meno di due settimane fa.