Cattolica: la notte assieme a due escort finisce in rissa, denunciato albanese

Aveva deciso di passare una notte di sesso assieme a due prostitute, ma è finita in rissa.

Protagonista della vicenda, come riporta la stampa locale, un operaio 31enne di origini albanese, residente a Cattolica. L'uomo secondo la ricostruzione, avrebbe "ingaggiato" due escort romene, concordando il pagamento di 350 euro per passare la nottata assieme a lui. Una volta giunte nell'abitazione del 31enne però qualcosa è andato storto e le lucciole, probabilmente a causa dei parenti dell'uomo nella stanza accanto, non si sono sentite a loro agio e hanno deciso di mandare tutto a monte. Da qui la rabbia dell'albanese, che ha chiesto indietro i suoi soldi, ricevendo un deciso rifiuto. Il tutto è sfiorato in una furiosa lite, che ha portato una delle due escort a chiamare i carabinieri.

Le forze dell'ordine sono intervenute prontamente e hanno trovato le donne per strada, che hanno raccontato di essere state strattonate e malmenate. Per il 31enne è quindi partita una denuncia per lesioni.