Cattolica: lancia un coltello contro la ex dopo stalking e minacce, arrestato

Un uomo di 46 anni, residente a Napoli, è stato arrestato a Cattolica, dove si trovava in un residence, a seguito di una denuncia per atti persecutori da parte della sua ex compagna. Il provvedimento di custodia cautelare è stato eseguito dai carabinieri, che hanno rintracciato l'uomo e gli hanno notificato l'ordinanza emessa dal gip Raffaele Deflorio su richiesta del sostituto procuratore Davide Ercolani.

Le indagini, scattate dopo la denuncia della donna, hanno rivelato un comportamento sempre più minaccioso e violento da parte del 46enne. Oltre a ripetute telefonate notturne e appostamenti sotto casa della ex, costretta a uscire armata di spray al peperoncino, l'uomo avrebbe inviato minacce tramite la figlia. In un'occasione, si è fotografato con un coltello in mano e ha inviato alla ragazza un messaggio, dicendo: "Sono armato fino ai denti, devi temermi. Ti farò piangere, devo uccidere tua madre".

Il comportamento del 46enne ha subito un'escalation, culminata il mese scorso, quando, in un'ulteriore intimidazione sotto casa dell'ex, l'uomo ha lanciato un coltello contro di lei, sfiorandole il viso.







