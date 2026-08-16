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Cattolica, lite per una precedenza finisce in rissa: un uomo ferito con un coltello

Il primo scontro tra due automobilisti nel pomeriggio, poi il nuovo confronto con il coinvolgimento delle famiglie. Il ferito non sarebbe grave, indagano i carabinieri

16 ago 2026
Foto: carabinieri.it
Foto: carabinieri.it

Una discussione per una precedenza mancata, iniziata nel tardo pomeriggio di venerdì, è degenerata poche ore dopo in una rissa tra due famiglie di Cattolica. L’episodio, riportato dal Corriere di Romagna, è ora al centro degli accertamenti dei carabinieri.

Il primo confronto sarebbe avvenuto intorno alle 17.30 lungo una strada cittadina. Tra i due automobilisti sono volati insulti, ma inizialmente entrambi si sono allontanati. Verso le 20, però, la tensione è riesplosa con il coinvolgimento dei rispettivi familiari. Nel corso del parapiglia, tra urla e spintoni, è comparso un coltello e uno dei contendenti è stato colpito a una gamba.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale del 118. Il ferito è stato accompagnato in ospedale, dove la lesione è stata medicata e suturata: le sue condizioni non sarebbero gravi.

Secondo le prime ricostruzioni, tra i due nuclei familiari potrebbero esserci vecchi dissidi. Gli investigatori stanno esaminando le testimonianze e le immagini delle telecamere di sorveglianza per chiarire la dinamica e attribuire le responsabilità.




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