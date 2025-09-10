CRONACA Cattolica, molesta una ragazza e si denuda: fermato grazie a due agenti e all’aiuto di minorenni L’uomo, in evidente stato di alterazione alcolica, è stato bloccato domenica sera e consegnato ai Carabinieri. Decisiva la prontezza della Polizia locale e il senso civico di cittadini e giovani testimoni.

Momenti di paura domenica sera a Cattolica, quando un uomo in evidente stato di alterazione alcolica ha molestato una ragazza, inseguendola per strada e denudandosi davanti a lei. La vicenda si è conclusa con il fermo da parte della Polizia locale, grazie anche all’aiuto di due minorenni e di alcuni cittadini che hanno dimostrato coraggio e grande senso civico.

Erano circa le 22 quando una residente, allarmata dalle urla provenienti dalla strada, ha chiamato la centrale operativa della Polizia locale. Affacciandosi alla finestra, aveva visto una ragazza chiedere aiuto e poco distante un uomo con i pantaloni abbassati. Sul posto sono intervenute rapidamente le due agenti Marilena Gasperini e Simona Benelli, che inizialmente non hanno trovato nessuno. Poco dopo, però, la centrale ha segnalato nuovi avvistamenti: l’uomo si stava spostando verso via Libertà e poi in via Emilia-Romagna, dove è stato infine bloccato.

Determinante è stato il contributo della giovane vittima, 24 anni, e di due ragazzi di 16 e 17 anni che hanno seguito il molestatore lungo tutto il percorso, fino all’arrivo delle forze dell’ordine. L’uomo, non residente a Cattolica, non ha opposto resistenza ma ha negato i fatti contestati; è stato affidato ai Carabinieri per le indagini.

"Siamo orgogliosi delle nostre agenti e dei cittadini che hanno dimostrato coraggio e solidarietà – ha dichiarato l’assessora alla Polizia locale Claudia Gabellini –. La collaborazione tra istituzioni e comunità è fondamentale per garantire sicurezza e legalità".

