Cattolica: negoziante sorpreso con 120 grammi di hashish e 35.000 euro.

È stato sorpreso dai Carabinieri di Cattolica con un ingente quantità di sostanze stupefacenti, un cittadino originario del Bangladesh, proprietario di un minimarket a San Giovanni in Marignano. Gli uomini dell'arma, durante un controllo della sua attività, hanno deciso di perquisirlo a causa dei suoi atteggiamenti. Portava con sé 120 grammi di hashish. Da un controllo del negozio è stato trovato anche tutto l'occorrente al confezionamento delle dosi di droga e 35.000 euro in banconote. Sulla somma rinvenuta sono in corso gli approfondimenti del caso. L'uomo, arrestato, sarà processato per direttissima questa mattina.



