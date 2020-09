Cattolica: Nicoletta Olivieri nominata vice sindaco

L’assessore Nicoletta Olivieri è il nuovo vice sindaco di Cattolica. Rimangono invariate le numerose deleghe: turismo, attività economiche, politiche del lavoro e dell'occupazione, grandi eventi, sport e tempo libero, decoro e arredo urbano, artigianato, fiere e mercati. “Ringrazio il Sindaco – ha commentato la Olivieri - per il credito riposto nella mia persona e nel mio operato. Gli sono grata per l'opportunità di crescita arrivata quattro anni fa. È davvero con grande orgoglio che accetto questo ruolo indubbiamente così importante”. “Diamo continuità all’azione amministrativa, la Olivieri – ha riferito il sindaco Gennari – è un punto di riferimento per le diverse realtà del territorio. Con questo incarico lo sarà ancor di più”.



