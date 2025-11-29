Cattolica, perseguita la ex e ne minaccia i familiari: arrestato

I Carabinieri di Cattolica hanno arrestato un uomo di 31 anni per atti persecutori nei confronti dell'ex compagna. L'indagato avrebbe messo in atto da alcuni mesi comportamenti minacciosi e ossessivi, estesi poi anche ai familiari della donna. La vittima ha denunciato una lunga serie di messaggi dal tono gravemente ingiurioso e minatorio. Alcuni WhatsApp contenevano esplicite minacce di morte, altri paventavano l'ipotesi di andare a scuola per sottrarre il figlio minorenne della coppia o manifestavano intenti suicidari, attribuendo a lei la responsabilità del gesto.

Le condotte hanno generato nella donna un perdurante stato di ansia e timore. I militari hanno accertato che l'uomo era già stato destinatario, lo scorso mese, di un ammonimento del Questore di Rimini per analoghi comportamenti ai danni di un'altra donna. I familiari e i professionisti che seguivano la vittima hanno confermato l'impatto delle condotte persecutorie sulla serenità e lo stato emotivo della donna e dei suoi congiunti. Nel corso della presentazione di un'ulteriore querela, mentre la donna si trovava in caserma, sul suo cellulare sono arrivati nuovi messaggi di particolare gravità.

Quest'ultimo elemento ha confermato agli investigatori l'attualità e la concretezza del pericolo, portando i carabinieri a procedere con un arresto in flagranza differita, valutato il concreto rischio di reiterazione delle condotte. L'uomo è stato rintracciato presso la sua abitazione e condotto nel carcere di Rimini a disposizione dell'autorità giudiziaria.







