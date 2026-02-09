Cattolica, Pietro Grasso racconta Giovanni Falcone ai giovani

Raccontare Giovanni Falcone ai giovani, per mantenere viva la memoria di chi ha dato la vita per la lotta contro la mafia e trasmettere ai cittadini di domani i valori del coraggio e della legalità. Questo lo scopo dell’incontro tra l’ex Procuratore Nazionale Antimafia Pietro Grasso e gli studenti delle scuole secondarie di Cattolica, dal titolo ‘Il mio amico Giovanni’.

L’ex magistrato e presidente del Senato ha raccontato il suo rapporto umano e professionale con Falcone e Paolo Borsellino, e gli insegnamenti che ha ricevuto dai due giudici simbolo dell’antimafia: "Falcone e Borsellino sono stati delle guide, sono stati dei testimoni della loro vita, sono stati dei maestri, mi hanno insegnato che bisogna affrontare sempre a testa alta e schiena dritta quelle che sono le difficoltà quotidiane", ha spiegato agli studenti.

L’incontro è stato seguito da un altro spazio di riflessione nel pomeriggio a Gradara, questa volta con l’intera cittadinanza. La giornata è il momento conclusivo della terza edizione del progetto ‘Luci della Legalità’, rassegna educativa e culturale su memoria e cittadinanza attiva, rivolta soprattutto ai giovani. "La fondazione Scintille di Futuro che ho istituito ha questo specifico compito, di parlare ai ragazzi delle mie esperienze, della mia vita, di come ho conosciuto persone meravigliose come Falcone e Borsellino, e racconto le loro storie”, ha spiegato ancora Pietro Grasso.







