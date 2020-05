VOLTO COPERTO Cattolica: rapina in supermercato con mascherine chirurgiche

Col volto coperto da mascherine chirurgiche, due uomini, uno armato di pistola, sono entrati in un supermercato di Cattolica, in via Macanno, all'orario di chiusura. E davanti ai pochi clienti rimasti si sono fatti consegnare l'incasso, circa quattromila euro, per poi fuggire a piedi.



