Cattolica, “Regina” dell'estate, da Irama a Elisa

Una stagione estiva ricca di eventi serali di grande livello all'Arena della Regina di Cattolica. Oggi la presentazione del calendario. Ad aprire le danze è il rapper Irama l'8 luglio, il giorno successivo allieterà il pubblico il comico e imitatore Angelo Pintus, a seguire la seconda classificata all'ultimo Festival di Sanremo, Elisa, il 15 Luglio; Francesco De Gregori ed Antonello Venditti verranno invece il 16 luglio. Sabato 23 è la volta di Achille Lauro, che rappresenterà San Marino all'Eurovision Song Contest di Torino a maggio e il 30 luglio torna il rap con Marracash. Il mese di agosto comincia con Blanco, sabato 6, che ha vinto il Festival di Sanremo 2022 duettando con Mahmood. E per lui i biglietti sono già tutti esauriti. Proseguono gli spettacoli musicali il 13 agosto con i Pinguini Tattici Nucleari. Il comico e cabarettista Andrea Pucci divertirà il pubblico il 18 Agosto. A chiudere la stagione estiva della Regina, il rock dei Litfiba sabato 20 Agosto.