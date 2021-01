Cattolica: rubata l'auto alla vicesindaca Nicoletta Olivieri

Cattolica: rubata l'auto alla vicesindaca Nicoletta Olivieri.

Questa mattina è stata rubata l'auto della vicesindaca di Cattolica Nicoletta Olivieri, al cui interno c'erano anche degli effetti personali. Il veicolo, una Smart, è stato sottratto questa mattina fra le 8 e le 8:15 a Cattolica in Via Parini 43, di fronte al Parco Robinson. Olivieri era rientrata in casa temporaneamente dopo una passeggiata e aveva inavvertitamente lasciato le chiavi in auto.

Sui social network ha condiviso una foto del mezzo e lancia l'appello per chiunque possa avere informazioni utili al ritrovamento.



