Cattolica, scontro fatale tra una Harley-Davidson e un furgone: muore un 59enne

Un grave incidente stradale ha scosso Cattolica nel tardo pomeriggio di lunedì 30 dicembre. Poco prima delle 18:00, lungo via Emilia Romagna, un motociclista di 59 anni ha perso la vita nello scontro tra la sua Harley-Davidson e un Fiat Ducato. L’impatto, avvenuto nei pressi di via Marvelli, è stato violentissimo: il motociclista, residente a Cattolica, è deceduto sul colpo.

Secondo le prime ricostruzioni, il furgone, condotto da un uomo di Tavullia, stava eseguendo una manovra di svolta a sinistra per accedere al cancello di un’azienda quando è avvenuto il terribile impatto. La Harley-Davidson, che viaggiava in direzione opposta, non è riuscita a evitare la collisione.

I soccorritori del 118, giunti rapidamente sul luogo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del motociclista. Il conducente del furgone, visibilmente sotto shock, è stato trasportato al pronto soccorso di Riccione per accertamenti, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Gli agenti della Polizia Locale di Cattolica hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente.