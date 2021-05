CRONACA Cattolica: scontro fra auto e moto. Giovane trasportato al Bufalini

Uno scontro fra una Mercedes e una moto è avvenuto a Cattolica, in via Emilia-Romagna. I due veicoli procedevano nella stessa direzione verso Rimini, quando l'auto ha svoltato a sinistra per entrare nell'officina della zona. La moto, nel tentativo di sorpassare, si è scontrata contro la fiancata. Il giovane centauro, nell'impatto, ha riportato gravi lesioni. È stato stabilizzato e portato in elisoccorso all'Ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto per i rilievi la Polizia Locale.

