Cattolica, scoperto furbetto della benzina: denunciato dipendente comunale

I carabinieri di Cattolica hanno denunciato un sessantunenne originario di Morciano di Romagna ma residente a San Giovanni in Marignano, dipendente del Comune di Cattolica. I militari, a seguito delle segnalazioni pervenute dall’Amministrazione Comunale cattolichina circa alcune strane transazioni effettuate per l’acquisto del carburante per i mezzi di servizio, hanno avviato una rapida inchiesta che ha consentito di accertare come il sessantunenne, grazie utilizzo di carte carburante del Comune, aveva effettuato alcuni rifornimenti di benzina riempendo però delle taniche private. Un furto di benzina e gasolio quantificato in almeno 95 litri, nei più recenti episodi documentati. L’uomo, sottoposto a perquisizione dai carabinieri cattolichini presso la propria abitazione, è stato trovato in possesso delle taniche utilizzate per i prelievi fraudolenti ed è stato quindi denunciato per il reato di furto e per ogni ulteriore ipotesi delittuosa che l’Autorità Giudiziaria riminese ravviserà una volta analizzati gli atti.