CRONACA Cattolica: sferra un pugno ad un Carabiniere e fugge a bordo di una Jaguar

Reagiscono ad un normale controllo da parte dei Carabinieri di Cattolica sferrando un pugno ad un agente e scappano a bordo di una Jaguar. È quanto accaduto in via Francia pochi giorni fa. Ieri gli autori del gesto, un 27enne e un 31enne di origini calabresi, sono stati arrestati a Sassofeltrio, dove risiedono. Entrambi sono pregiudicati. A far scattare l'aggressione il controllo da parte degli agenti della Jaguar, condotta dal 27enne che – riporta la nota dei Carabinieri – era in evidente stato di ebbrezza. Durante le fasi di identificazione, il passeggero ha iniziato ad inveire nei confronti dei militari, fino a sferrare un pugno al volto al Carabiniere, che ha riportato lievi lesioni, per poi farsi alla fuga a bordo dell'auto. Immediatamente è scattato un inseguimento che si è concluso anche grazie all’ausilio dei colleghi di Urbino, quando i malviventi sono stati rintracciati nelle rispettive abitazioni di Sassofeltrio. Al termine dell’udienza di convalida svolta nella stessa giornata, il giudice ha convalidato il provvedimento di arresto ed ha disposto per entrambi i soggetti l’obbligo di firma. Disposta anche la sospensione del reddito di cittadinanza di cui i due sono risultati percettori.

